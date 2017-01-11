Vertu создала смартфон в стиле Art Deco

Компания Vertu представила новый смартфон Signature Touch Teal Fluted. Дизайн гаджета вдохновлен эпохой Art Deco. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Боковые панели гаджета выполнены из матового полированного титана, корпус декорирован итальянской кожей оттенка морской волны. По словам производителей, экран Signature Touch создан из цельного куска сапфира весом 130 карат.

Vertu представила свой первый телефон в 2002 году. К 2015 году компания продала около 450 тысяч устройств по всему миру. Аппарат традиционно позиционируется в люксовом сегменте, его стоимость в России составляет от 462 тысяч до 984 тысяч рублей в зависимости от модификации.

В начале ноября 2015 года Vertu приобрели китайские инвесторы. По данным СМИ, сумма сделки составила 200 миллионов долларов.