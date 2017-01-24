Vertu предложил смартфон для путешествий в любую точку мира

Производитель смартфонов Vertu представил новые модели в коллекции Constellation. Высокопроизводительный смартфон с двумя SIM-картами обеспечивает поддержку 34 частотных диапазонов по всему миру, сообщила корреспонденту «Ленты.ру» генеральный директор Vertu Россия Надежда Еремина.

Новинка подходит для фото- и видеосъемки и работы в социальных сетях, для чего оснащена дисплеем WQHD AMOLED с покрытием из поликристалла сапфира диагональю 5,5 дюйма с разрешением более 3,6 миллиона пикселей и 12-мегапиксельной камерой. За звук отвечает система виртуального объемного звучания Dolby Digital Plus, за качество связи — набор приложений Vertu Support, Vertu Setup, Vertu Sync, Vertu Security Centre.

Смартфон Constellation снабжен комплектом виртуальных сервисов Vertu Concierge и Vertu Life и может подключаться к 57 миллионам точек доступа Wi-Fi от iPass.

Фото: Vertu 1 /9

Корпус смартфона выполнен из полированного металла и декорирован натуральной кожей с итальянской семейной мануфактуры в трендовой цветовой гамме: цвет еловой хвои, коричневый и малиновый. Задняя панель декорирована металлической пластиной с гравировкой «Собран в Англии», подтверждающей происхождение смартфона.

В продажу в России Vertu Constellation поступит в марте 2017 года по цене от 301 000 рублей.

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Vertu представила свой первый телефон в 2002 году. К 2015 году компания продала около 450 тысяч устройств по всему миру. Мобильные устройства Vertu традиционно позиционируются в люксовом сегменте, их стоимость в России составляет от 293 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от коллекции и модификации.

В начале января 2017 года компания представила новый смартфон Signature Touch Teal Fluted.