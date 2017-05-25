Обнаружена аномальная разновидность древних галактик

Ученые из Института Карнеги в США и Института астрономии Макса Планка в Германии обнаружили галактики, в которых звезды рождаются в сотни раз быстрее, чем в Млечном Пути. По оценкам исследователей, эти объекты образовались спустя 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

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Исследователи впервые выдвинули гипотезу о существовании подобных звездных систем, когда обнаружили очень массивные галактики молодого возраста. Эти объекты, вмещающие в себя сотни миллиардов звезд, могли возникнуть только в случае очень интенсивных процессов звездообразования. Однако ученым были неизвестны такие активные галактики.

Астрофизики нашли доказательства их существования, когда изучали квазары — сверхмассивные черные дыры, располагающиеся в центре гигантских галактик. Они обнаружили, что рядом с последними находятся галактики-соседи, которые ежегодно производят звезды, чья суммарная масса сравнима с сотнями солнц.

По мнению ученых, такая близость с квазарами неслучайна. Эти сверхмассивные черные дыры располагаются в областях Вселенной, где плотность материи очень высока. Эти условия благоприятны для появления аномальных галактик.