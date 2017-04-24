Обнаружена гигантская космическая «медуза»

Группа ученых из южнокорейского Института астрономии и космических исследований обнаружила галактику, которая по форме напоминает медузу. Результаты наблюдений описаны в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.org. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Объект располагается в галактическом кластере Abell 267, который удален от Земли на расстояние около миллиарда световых лет. Его отнесли к классу эллиптических галактик, однако в данном случае астрономы заметили некоторые особенности, включая газовый хвост и синие каплевидные структуры.

Исследователи считают, что такая форма образовалась в результате прохождения галактики через относительно плотный центр кластера. При этом часть ее вещества сдувается, формируя хвост из звезд. «Капли» могли появиться в результате слияния с другой галактикой.

Объект был обнаружен с помощью спектрографического инструмента Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), которым снабжен Очень большой телескоп в Чили.

Галактическим кластером называется суперструктура, состоящая из нескольких галактик, связанных друг с другом гравитационным взаимодействием. Размер кластеров может достигать десятков миллионов световых лет.