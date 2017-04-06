Найден мертвый близнец Млечного Пути

Международная команда астрономов обнаружила мертвую галактику, которая по возрасту сравнима с Млечным Путем. Ученые считают, что причиной «преждевременного старения» являются чрезвычайно высокая скорость рождения звезд. Их статья опубликована в журнале Nature, кратко об исследовании рассказывается на сайте Phys.org.

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Галактика ZF-COSMOS-20115, удаленная от Земли примерно на 12 миллиардов световых лет, образовалась через 1,65 миллиарда лет после Большого взрыва. Она характерна сравнительно небольшими размерами, но при этом обладает высокой плотностью. В области пространства, диаметр которой равен расстоянию от Солнца до туманности Ориона, содержится около 300 миллиардов звезд.

Видео: Swinburne University of Technology / YouTube

Ученые исследовали галактику с помощью телескопов обсерватории Кек, расположенной на Гавайском архипелаге. Оказалось, что в возрасте 700 миллионов лет темпы формирования звезд у ZF-COSMOS-20115 были в пять тысяч раз выше. Такая скорость привела к тому, что галактика исчерпала «топливо» менее чем за сто миллионов лет.

По словам исследователей, эволюция ZF-COSMOS-20115 не вписывается ни в одну из существующих теоретических моделей. Поэтому пока невозможно определить причины быстрого звездообразования.