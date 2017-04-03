Существование темной энергии поставили под сомнение

Группа американских и венгерских космологов создала новую модель Вселенной, где отсутствует темная энергия, которая, как предполагается, отвечает за ускоренное расширение пространства. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Об исследовании кратко рассказывает сайт Phys.org.

Расширение Вселенной следует из того установленного факта, что скорость галактик, удаляющихся от Млечного Пути, увеличивается с расстоянием до них. Согласно закону Хаббла, это расстояние можно определить по красному смещению в спектре галактики, возникающему в результате эффекта Доплера. Чтобы производить вычисления, нужно знать постоянную Хаббла. Ее установили, сравнивая яркость сверхновых типа Ia в близких галактиках, расстояние до которых известно.

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Однако оказалось, что в удаленных галактиках яркость сверхновых типа Ia ниже, чем следовало ожидать от вычисленного через постоянную Хаббла расстояния. На основе этого космологи пришли к выводу, что Вселенная расширяется с ускорением. Ученые выдвинули гипотезу, что причиной этого является темная энергия, равномерно заполняющая пространство.

В своей работе исследователи из Будапештского университета поставили под сомнение существование темной энергии и предложили альтернативное объяснение. Они утверждают, что традиционные космологические модели основаны на приближенных решениях уравнений общей теории относительности Эйнштейна и поэтому не учитывают влияние крупномасштабной структуры Вселенной. По мнению ученых, это может служить причиной того, что космологам понадобилось ввести в эти модели темную энергию.

Ученые разработали компьютерную модель, в которой Вселенная, как и в реальности, имеет ячеистую структуру. Галактические нити и темная материя располагаются на «стенках» ячеек, а внутри последних располагают войды — пустые пространства, в которых отсутствуют галактики и их скопления. Исследователи проследили за симуляцией эволюции такой структуры и обнаружили, что различные области космоса расширяются с разной скоростью. Средняя скорость при этом соответствует наблюдаемым темпам расширения Вселенной.

Если этот вывод будет подтвержден, то он может оказать значительное влияние на разработку космологических моделей.