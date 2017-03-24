Найдены молодые предшественники Млечного Пути

Астрофизики из США, Индии и Великобритании обнаружили молодые аналоги Млечного Пути. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Калифорнийский университет в Санта-Крузе.

Галактики ALMA J081740.86+135138.2 и ALMA J120110.26+211756.2 расположены на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Ученым удалось выяснить, как были устроены эти галактики спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва.

ALMA J081740.86+135138.2 и ALMA J120110.26+211756.2 окружены массивными водородными облаками. Диски галактик вращались, что указывает на то, что они являются предшественниками гигантских спиралевидных систем, к которым относится Млечный Путь.

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Скорость звездообразования в ALMA J081740.86+135138.2 и ALMA J120110.26+211756.2 оказалась умеренной — от 25 до 100 солнечных масс в год.

Исследовать свойства галактик ученым удалось при помощи комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array), расположенного в Чили. Специалисты планируют обнаружить в течение ближайших нескольких лет новые молодые аналоги Млечного Пути. Это должно помочь понять происхождение Галактики.