Астрономы создали каталог 800 тысяч галактик

Астрономы МГУ имени М.В. Ломоносова вместе с коллегами из Франции создали каталог RCSED, в котором содержатся сведения о 800 тысячах галактик. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Каталог представляет собой самый большой в мире однородный набор данных для галактик», — говорится в сообщении.

В МГУ объяснили, что в RCSED включены сведения о звездном составе каждой галактики и их яркости в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного, а представленный анализ форм эмиссионных линий — самый подробный и точный в сравнении с другими каталогами.

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В ближайшее время в RCSED будет внесено еще порядка 300-400 тысяч галактик из архива Hectospec, что позволит ему продвинуться в космологической шкале до красного смещения 0,7. Пока выборка составлена преимущественно из близких по космологическим понятиям галактик, чье красное смещение не превышает 0,3. И в меньшей степени здесь представлены объекты из ранней Вселенной.

Каталог планируется расширять и после того, как ученые решат, каким образом это будет рациональнее сделать: увеличивать выборку галактик или количество и качество сведений по каждому объекту.

Описание каталога опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Supplement.