Трамп потребовал от стран-участниц НАТО выполнения финансовых обязательств

Президент США Дональд Трамп потребовал от государств-членов НАТО выполнения финансовых обязательств в рамках альянса. Об этом он заявил после переговоров с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом, сообщает BFMTV.

«Я был очень, очень откровенен с секретарем Столтенбергом и членами альянса, когда я сказал им, что они должны, наконец, оплачивать свою долю», — заявил американский лидер.

Материалы по теме Пацан сказал, пацан не сделал Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы

По словам Трампа, 23 из 28 стран-членов до сих пор не платят тех сумм, которые они должны вносить в общий бюджет организации, что является несправедливым по отношению к американцам.

20 марта представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что среднесрочные финансовые планы Германии не предусматривают повышение расходов на оборону до 2 процентов ВВП. Кроме того, он призвал «оставаться реалистами» в вопросе наращивания военных бюджетов.

До этого Трамп выразил мнение, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам», и отметил, что надо платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

Согласно Уставу НАТО страны-участницы должны вносить в общий оборонный бюджет организации по 2 процента ВВП, однако в настоящее время около 70 процентов финансирования осуществляется за счет США.