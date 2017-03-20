Германия отказалась наращивать расходы на оборону до требуемого НАТО минимума

Среднесрочные финансовые планы Германии не предусматривают повышение расходов на оборону до двух процентов ВВП. Об этом представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил во время своего брифинга, его слова передает РИА Новости.

Он также призвал «оставаться реалистами» в вопросе наращивания военных бюджетов.

19 марта министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отреагировала на слова президента США Дональда Трампа: тот заявил, что Берлин задолжал НАТО огромную сумму денег. «В НАТО нет счета должников», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, финансовый вклад в миротворческие миссии, борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в РФ организация), которая осуществляется не в рамках мандата альянса, и различные гуманитарные программы также осуществляется по этой статье расходов.

18 марта Трамп прокомментировал прошедшие переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявив, что встреча прошла великолепно. В то же время глава государства отметил, что Берлин якобы задолжал НАТО и Соединенным Штатам. По его словам, нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии». Встреча Трампа и Меркель состоялась в пятницу, 17 марта, в рамках визита канцлера в США.