Глава СБУ пообещал взять автомат и отправиться в Донбасс в случае отставки

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак пообещал взять в руки автомат и пойти воевать на восток страны в случае, если его отправят в отставку. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции, передает информационное агентство УНН.

«Если по мне будет принято решение в установленном законом порядке — президент подаст (представление на увольнение — прим. «Ленты.ру»), Верховная Рада проголосует, я уйду в отставку, с удовольствием возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда я приехал — в зону АТО (зону силовой операции в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Грицак.

Глава ведомства добавил, что с ним еще «никто не говорил» на тему отставки. Грицак также сказал, что устал от своей работы, но сам пока не думал о том, чтобы покинуть свой пост.

В январе председатель СБУ предложил депутатам, принимавшим участие в транспортной блокаде Донбасса, отправиться на восток страны, если им «хочется воевать».

Боевые действия между украинскими правительственными войсками и народным ополчением Донбасса начались весной 2014 года после смены власти в Киеве. Несмотря на достигнутое в феврале 2015 года соглашение о перемирии, обе стороны конфликта регулярно сообщают о нарушениях режима прекращения огня, обвиняя друг друга в попытках сорвать мирный процесс.

Грицак возглавляет СБУ с лета 2015 года. В феврале 2017-го «РИА Новости Украина» сообщали об том, что ему грозит отставка, хотя соответствующие слухи начали ходить с лета 2016-го. «Но именно сейчас отставка реальна, так как Грицак допустил блокаду транспортных сообщений на Востоке, что вызвало недовольство на Банковой (там расположена администрация президента — прим. "Ленты.ру"», — отмечает агентство.