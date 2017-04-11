Гройсман назвал блокаду Донбасса «спецоперацией врага»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на пресс-конференции в Киеве, что торговая блокада Донбасса представляет собой «одну из качественных спецопераций врага на нашей территории». Слова главы правительства во вторник, 11 апреля, приводит портал «Остров».

«Блокада, которая была сделана по отношению к запрету доступа Украины к собственным недрам, была сделана в интересах РФ (...) На какую экономику работают предприятия, которые платили налоги Украине? Они работают на Россию. А кто забрал украинские недра? Россияне. И забрали это в актив своего государства», — уверен он.

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом

Несколько месяцев назад на Украине был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик назначили внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

В середине марта Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР. Тогда же президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что предприятия, согласившиеся работать на условиях, предложенных ополченцами Донбасса, подвергнутся санкциям.

