Продажи автомобилей Lada в Европе выросли на 50 процентов

За четыре месяца текущего года в Евросоюзе было реализовано 1,5 тысячи автомобилей Lada, что на 52 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщается аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным Союза европейских автопроизводителей (ACEA), в апреле в странах Европейского союза было реализовано 402 вазовских автомобиля. Это на 37,7 процента больше, чем за тот же период годичной давности.

В феврале в Германии начались продажи флагманской модели Волжского автозавода — Lada Vesta. Стоимость российского седана в минимальной комплектации составляет 12,49 тысячи евро. Машина с автоматической коробкой передач обойдется в 13,25 тысячи евро.

За прошлый год «АвтоВАЗ» поставил на экспорт около 20 тысяч автомобилей Lada. Задача на 2017-й — увеличение этого объема минимум на 50 процентов. Предприятие намерено сфокусироваться на странах СНГ и других потенциальных рынках на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских государствах.

