Продажи Lada выросли на 13 процентов

«АвтоВАЗ» в марте увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке почти на 13 процентов, до 25,1 тысячи штук, передает «Интерфакс».

В марте прошлого года Волжский завод реализовал около 22,3 тысячи машин отечественной марки (на предприятии также собираются машины концерна Renault-Nissan). При этом продажи Lada Xray превысили три тысячи машин, что почти вдвое больше прошлогоднего, Lada Vesta — шесть тысяч автомобилей (рост на 31 процент к марту прошлого года).

По итогам первого квартала в России было продано около 61,5 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на восемь процентов выше прошлогоднего показателя за тот же период.

В марте сообщалось, что по итогам двух месяцев продажи Lada на российском рынке также демонстрировали рост. В январе-феврале было продано 36,3 тысячи машин — на пять процентов больше, чем за первые два месяца 2016-го. Предприятие в феврале также значительно нарастило продажи в Европе, реализовав 346 автомобилей. Российский бренд на европейском рынке опередил некоторые другие марки, например, Chevrolet.

