Корбин возложил ответственность за теракт в Манчестере на британские власти

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что теракт в Манчестере стал следствием войн, которые поддерживал или вел Лондон в других странах. Этот тезис содержится в речи, с которой политик выступит 26 мая, сообщает The Independent.

«Нужно иметь достаточно смелости, чтобы признать, что "война с терроризмом" просто не работает. Нам нужен более разумный способ уменьшить угрозу со стороны стран, которые готовят террористов и порождают терроризм», — полагает политик.

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В своей речи лидер лейбористов также связал атаку в Манчестере с неспособностью премьер-министра Терезы Мэй обеспечить необходимые ресурсы для эффективной работы полиции.

«На улицах будет больше полицейских [в случае победы и формирования] лейбористского правительства. И если службам безопасности нужно больше ресурсов, они должны получить их, чтобы отслеживать тех, кто хочет убивать и калечить», — говорится в тексте выступления.

В Великобритании проходит кампания по выборам в парламент, которые состоятся 8 июня. Из-за теракта в Манчестере все политические партии приостановили агитацию, которая возобновляется 26 мая.

В результате атаки террориста-смертника Салмана Абеди, взорвавшего себя в Манчестере 22 мая, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Боевики назвали теракт местью за нападение на «земли мусульман».