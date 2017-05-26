СМИ узнали о длившейся год подготовке теракта в Манчестере

Террорист-смертник Салман Абеди, взорвавший себя в Манчестере 22 мая, готовил террористический акт в течение одного года. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает The Times.

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По данным издания, террорист открыл счет в одном из банков около года назад. С этого счета Абеди оплатил покупку гвоздей и винтов, которыми позже он и начинил бомбу. Во избежание подозрений он дважды посетил пригороды Манчестера, где приобрел материалы в магазинах B&Q и Screwfix. За неделю до взрыва Абеди вернулся из Ливии и снял квартиру в центре города, где и собрал взрывное устройство.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».