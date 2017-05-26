В сети появилось видео с места теракта в Египте. Оно опубликовано Ruptly.

Неизвестные вооруженные люди напали на автобус с христианскими паломниками, которые направлялись в монастырь Святого Самуила. Террористы в автомобилях поравнялись с автобусом на дороге, открыли огонь по колесам, после чего начали расстреливать пассажиров. По данным главы коптского культурного центра Египта, погибли 35 человек. После нападения боевики скрылись. Ответственность за происходящее пока не взяла на себя ни одна из группировок.