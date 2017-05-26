Порошенко обвинили в ведении «ватной» пропаганды

Дмитрий Корчинский, лидер украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории России), заявил, что президент Украины организует «ватную» пропаганду в стране. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает телеканал ZIK.

«На Украине большинство СМИ "ватные", основные телеканалы принадлежат "вате", продюсеры — "вата", работает там "вата", и они круглосуточно занимаются пропагандой. На FM-станциях — сплошная "вата"», — сказал Корчинский.

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Радикал также подчеркнул, что «ватные» исполнители выступают даже во дворце «Украина», который относится к ведению управления делами президента страны. «Верховный главнокомандующий непосредственно назначает людей на должности в этом управлении, и фактически он организует нам "ватную" пропаганду в Киеве», — высказал мнение лидер партии «Братство».

17 мая депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош, комментируя стычку своего охранника с местным жителем в Днепропетровской области, заявил, что в украинском обществе много «ваты».

«Ватой» украинские националисты называют сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, федерализации страны, а также тех, кто придерживается пророссийских взглядов.