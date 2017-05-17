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Ярош пожаловался на «вату» и признал расстрел таксиста его охранником

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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош признал, что его охранник Михаил Навроцкий расстрелял таксиста в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Людей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. На войне идентификация "свой-чужой", понятие "справедливо-несправедливо", "правда-ложь" сильно обостряются. Ребята держатся годами, а потом в один момент срываются и последствия плохие», — объяснил Ярош, добавив, что инцидент произошел из-за того, что «"ваты" (так на Украине пренебрежительно называют людей, отстаивающих пророссийские взгляды — прим. «Ленты.ру») и "колорадов", к сожалению, в нашем обществе достаточно».

Депутат Рады подчеркнул, что Навроцкий участвовал в событиях на Майдане зимой 2014 года, а сейчас принимает активное участие в вооруженном конфликте в Донбассе. «Во время боевых столкновений вел себя героически и был примером для друзей», — отметил Ярош.

15 мая стало известно, что в городе Каменское в результате конфликта с националистами таксист получил тяжелые огнестрельные ранения. Причиной стало то, что водитель общался с пассажирами на русском языке и отказался отреагировать на приветствие «Слава Украине!» (полагается отвечать «Героям слава!» — прим. «Ленты.ру»), что вызвало резкое недовольство клиентов. Два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу, один из нападавших прострелил водителю такси обе ноги.

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