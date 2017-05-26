Черногорский премьер подтвердил право президента США стоять впереди всех

Премьер-министр Черногории Душко Маркович считает естественным, когда американский лидер стоит впереди всех, передает Associated Press. Так он прокомментировал произошедший на саммите НАТО инцидент с президентом США Дональдом Трампом, резко отодвинувшим его, чтобы пройти вперед.

«На самом деле я не обратил на это внимание. Я видел реакцию на это в социальных сетях — это просто безобидная ситуация», — сказал Маркович журналистам после саммита.

Как отмечает агентство, вместо того, чтобы почувствовать себя оскорбленным, Маркович воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО.

«Естественно, что президент Соединенных Штатов находится в первом ряду», — подчеркнул черногорский премьер.

В четверг, 25 мая, Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. После этого он поправил пиджак и перекинулся парой фраз с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя журналистам инцидент, пояснил, что Трамп, когда отодвинул в сторону Марковича, следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран — членов НАТО на их коллективной фотографии.

Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня. Страна станет 29-м членом НАТО.