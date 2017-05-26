Пушков прокомментировал поведение Трампа на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп указал Черногории ее истинное место в Североатлантическом альянсе, толкнув премьер-министра этой страны Душко Марковича. Такую точку зрения высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter, комментируя инцидент, произошедший на саммите НАТО в Брюсселе.

25 мая в ходе экскурсии для глав государств по новой штаб-квартире альянса Трамп оттеснил Марковича, чтобы пройти вперед и оказаться рядом с генсеком организации Йенсом Столтенбергом. Инцидент попал на видео и вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

В Белом доме позже разъяснили, что американский лидер следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии.

Сам черногорский премьер-министр заявил, что не придал этой ситуации значения. «Естественно, что президент Соединенных Штатов находится в первом ряду», — сказал он.

Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня. Страна станет 29-м членом НАТО.