Столтенберг заявил о завершении процедуры приема Черногории в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что парламенты всех 28 стран — участниц альянса ратифицировали протоколы о вступлении Черногории в организацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Североатлантического блока.
Генсек назвал это «шагом вперед для обеспечения стабильности на Западных Балканах». Официальное присоединение Черногории к НАТО состоится в середине июня.
25 мая в Брюсселе состоится саммит глав государств альянса. По словам Столтенберга, на встрече будут обсуждаться вопросы соблюдения устава блока в части выделения двух процентов ВВП стран-участниц на оборонные расходы.
Ранее именно недофинансирование блока со стороны союзников не раз вызывало раздражение США. 18 марта после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Дональд Трамп заявил, что Берлин «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». По его словам, нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».
В начале февраля Трамп выразил решительную поддержку альянсу: «Мы только просим, чтобы все члены НАТО вносили полные и надлежащие финансовые взносы в альянс, что многие из них не делают». «Они [данные государства] были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы», — добавил он. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.