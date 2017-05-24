Столтенберг заявил о завершении процедуры приема Черногории в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что парламенты всех 28 стран — участниц альянса ратифицировали протоколы о вступлении Черногории в организацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Североатлантического блока.

Генсек назвал это «шагом вперед для обеспечения стабильности на Западных Балканах». Официальное присоединение Черногории к НАТО состоится в середине июня.

Материалы по теме «Для США Россия — забияка, терроризирующий свой околоток» Дмитрий Тренин о том, как нашей стране преуспеть в XXI веке

25 мая в Брюсселе состоится саммит глав государств альянса. По словам Столтенберга, на встрече будут обсуждаться вопросы соблюдения устава блока в части выделения двух процентов ВВП стран-участниц на оборонные расходы.

Ранее именно недофинансирование блока со стороны союзников не раз вызывало раздражение США. 18 марта после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Дональд Трамп заявил, что Берлин «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». По его словам, нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

В начале февраля Трамп выразил решительную поддержку альянсу: «Мы только просим, ​​чтобы все члены НАТО вносили полные и надлежащие финансовые взносы в альянс, что многие из них не делают». «Они [данные государства] были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы», — добавил он. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

