Из жизни
 

В Великобритании открылся свадебный салон для полных женщин

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В британском графстве Эссекс начал работу салон свадебных платьев для женщин с большим размером одежды. Об этом пишет Daily Mail.

40-летняя Элисон Лоу (Alison Law) и 48-летняя Джо Куки (Jo Cooke) открыли единственный в стране подобный магазин, назвав его Curves and Couture. Бутик посетила участница телевизионной программы «Бутик для невест с формами» (Curvy Brides Boutique) на местном канале TLC, которая хотела найти идеальный наряд для своего мероприятия.

По словам британок, они на своем примере знают, как сложно полным женщинам найти подходящее платье. В салоне можно примерить наряды от 16-го до 40-го британского размера (от 44-го до 68-го европейского размера). Цены начинаются от 500 фунтов стерлингов (почти 650 долларов).

Ранее в мае стало известно, что британская plus-size-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок в купальнике. В подписи к кадру женщина призвала женщин гордиться своим телом.

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