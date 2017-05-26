Сотни активистов решили помочь властям в борьбе с пожарами в Подмосковье

Более полутора тысяч человек задействовано в мероприятиях по профилактике пожаров в Подмосковье. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пестова в пятницу, 26 мая.

«Для обеспечения безопасности в пожароопасный период в Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 92 тысяч человек, около 10 тысяч единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия и службы жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы», — сказал Пестов.

По его словам, добровольцы активно ведут разъяснительную работу с населением по профилактике лесных пожаров, в частности, рассказывают населению, где нельзя разводить костры. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения патрулируют лесной массив области.

24 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев облетел на вертолете пожароопасные участки на востоке региона, после чего провел совещание с руководителями управлений МЧС и лесного хозяйства.

3 мая МЧС России ввело особый противопожарный режим в 51 регионе России.

