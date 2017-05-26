Полицейские задержали десятого подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере

Британские правоохранительные органы задержали еще одного человека в рамках расследования террористического акта, совершенного в Манчестере 22 мая. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте полиции Манчестера.

— G M Police (@gmpolice) 26 мая 2017, 02:38

«Утром 26 мая мы задержали мужчину в районе Мосс Сайд. Задержание связано с атакой, совершенной на "Манчестер Арене". (...) В рамках расследования были задержаны десять человек, мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Восемь человек остаются под стражей», — сказано в сообщении.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».