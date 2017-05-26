На cовете министров обороны стран СНГ утвердили план совместных учений

На совете министром обороны стран СНГ был утвержден план совместных учений на 2018 год. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Совет министров принял план совместных мероприятий вооруженных сил государств-участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия», — отмечается в сообщении.

В заседании совета, прошедшем 26 мая в Москве, приняли участие министры обороны России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник генштаба Киргизии и военный атташе Туркмении.

В данный момент на территории шести государств СНГ идут учения «Душанбе-Антитеррор-2017». В них задействованы силы оперативных и специальных подразделений органов национальной безопасности Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.