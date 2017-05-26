Шотландская школьница обвинила учителей в военном преступлении

Ученица одной из школ Шотландии обвинила учителей в совершении военного преступления. Об этом сообщил ее отец в Twitter.

На форме обратной связи в графе «Что бы учителя могли делать лучше» 11-летняя девочка написала: «Не использовать принцип коллективного наказания. Он нечестный по отношению ко многим людям, которые ничего не сделали. Кроме того, исходя из положений Женевской конвенции 1949 года, это военное преступление».

«Вот думаю: наказать ее или мороженое купить», — поделился с пользователями соцсетей озадаченный отец девочки. Мэйсон Кросс пояснил в интервью BBC News, что учителя дочке нравятся, но система образования вызывает вопросы. На подозрения в том, что записку написал он сам, Кросс ответил: «Чувак, если бы я это придумал, то все-таки заставил бы ее исправить ошибку в слове "Женевская"».

Отец все же решил не наказывать дочь и купить ей мороженое — хотя девочка, очевидно, не знала, что школа не является зоной боевых действий, ученики — комбатантами и нон-комбатантами, а учебное время — военным.

Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время (также известна как Четвертая Женевская конвенция) была действительно принята 12 августа 1949 года. Исходя из ее положений, использование принципа коллективного наказания во время войны классифицируется как военное преступление. Этот принцип нередко применялся во время Первой и Второй мировых войн — жителей оккупированных территорий наказывали за действия партизан.