В Шотландии нашли пропавшее в химчистке 150-летнее свадебное платье

Жительнице области Ист-Лотиан (Шотландия) вернули свадебное платье, сшитое 150 лет назад ее прапрабабушкой, которое потеряли в химчистке. Об этом пишет «Би-би-си».

29-летняя Тесс Ньюалл (Tess Newall) опубликовала сообщение о потерянном наряде в соцсети Facebook. Женщина отдала его в прачечную Kleen Cleaners в сентябре 2016 года, однако через месяц химчистка закрылась, так и не вернув платье. Отмечается, что публикация набрала более 300 тысяч репостов в сети. «Кажется, платье забрали, чтобы перепродать его», — предположила шотландка.

По информации издания, платье обнаружил владелец помещения, где раньше располагалась химчистка. С Ньюалл связалась администрация бухгалтерской фирмы Wylie & Bisset, занимавшаяся закрытием прачечной, и пообещала вернуть наряд через неделю.

В октябре 2015-го стало известно, что ролик, посвященный вековой эволюции свадебного платья, стал интернет-хитом. Видеозапись была опубликована каналом Mode в YouTube. Создатели клипа показали изменения в свадебной моде, происходившие с 1915 по 2015 год.