Британский депутат Хиппи посоветовал шестикласснице проваливать в Шотландию

Британский депутат от Консервативной партии Джеймс Хиппи (James Heappey) предложил ученице шестого класса школы юго-западного графства Сомерсет проваливать в Шотландию. Об этом сообщает The Independent.

По данным газеты, парламентарий на встрече с учащимися решил поговорить о шотландской независимости. Когда одна девочка рассказала ему, что проголосовала бы за отделение государства, он заявил: «Может, тебе нужно у***** (уезжать) в Шотландию?».

Материалы по теме Союз нерушимый Шотландцы сказали «нет» независимости

В ответ девочка вышла из класса и пожаловалась отцу, стороннику Шотландской национальной партии.

Хиппи прислал письменные извинения. «Я отпустил комментарий — шуточный комментарий — но он, конечно, был неприемлемым, и я приношу извинения за нанесенную обиду», — рассказал политик.

Хиппи — бывший майор британской армии, избранный на свой пост в 2015 году.