Военные назвали сроки начала поставок в войска установок «Коалиция-СВ»

Серийные поставки самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» в войска начнутся до 2020 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Ранее, в марте 2016 года, пресс-служба Западного военного округа сообщала, что поступление в войска первых установок «Коалиция-СВ» запланировано на конец 2016-го. В ноябре 2016 года Матвеевский заявлял, что плановые закупки «Коалиции» начнутся «в ближайшее время».

Новая 152-миллиметровая артсистема 2С35 «Коалиция-СВ», способная поражать цели на дистанции до 70 километров и предназначенная для замены самоходных артустановок советской разработки в составе танковых и мотострелковых дивизий и бригад. Орудие имеет скорострельность до 10 выстрелов в минуту.

Создана в нижегородском ЦНИИ «Буревестник» в 2000-х годах. Испытания отдельных узлов перспективной системы начались в первой половине 2000-х годов, установки в сборе — в 2013 году. В 2015-м первые установки 2С35 были продемонстрированы на Параде Победы на Красной площади в Москве.