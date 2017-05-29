Nespresso призвал фотографировать кофе со льдом

Компания Nespresso выпустила две лимитированные коллекции блендов: Intenso on Ice и Leggero on Ice.Они разработаны специально для дегустации со льдом. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в понедельник, 29 мая.

Intenso on Ice обладает ярким вкусом, ароматом какао и злаков, а в конце приятно удивляет насыщенными нотами обжарки. Макиато, приготовленный на его основе, отличается нежной кремовой текстурой и бисквитными нотами. Leggero on Ice отличается фруктовыми и лимонными оттенками, а с добавлением молока приобретает ноты тостации и более сладкий, нежный аромат.

Для любителей кофе устраивают специальный конкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно сделать фото или видео с новыми капсулами и разместить в Instagram, сопроводив хэштегами #IntensoНицца и #MyNespresso, или #LeggeroНеаполь.

Конкурс пройдет с 6 июня по 6 августа. Победители промежуточных этапов получат ценные подарки, а также возможность выйти в финал и выиграть отдых на двоих в Ницце или Неаполе.

