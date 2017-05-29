Месси сравнялся с Роналду по количеству завоеванных «Золотых бутс»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем «Золотой бутсы», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Об этом сообщает Eurosport.

29-летний форвард в завершившемся первенстве Испании забил 37 мячей, набрав 74 зачетных очка. Второе место занял игрок лиссабонского «Спортинга» Бас Дост (34 гола, 68 очков), третьим стал нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных лиг Европы по состоянию на начало сезона (Испания, Германия, Англия, Италия, Португалия), оценивается в 2 очка.

Месси завоевал награду в четвертый раз в карьере, сравнявшись по этому показателю с форвардом мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.