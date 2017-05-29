Американский судья запретил мужчине доказывать невиновность жонглированием

В американском городе Спрингфилд (штат Массачусетс) судья запретил обвиняемому жонглировать, чтобы доказать свою невиновность. Об этом сообщает MassLive.com.

20-летний Орландо Мелендез (Orlando Melendez), обвиняемый в попытке ограбления магазина, не признает вину. Он утверждает, что дурачился и был неверно понят, когда пригрозил продавцу игрушечным пистолетом и потребовал деньги из кассы.

Подсудимый отказался от услуг адвоката и во время предварительных слушаний сообщил судье, что намерен жонглировать перед присяжными шариками из мятой бумаги. «Краеугольный камень его защиты заключается в следующем: он является клоуном в прямом смысле этого слова», — поясняется в ходатайстве Мелендеза. Жонглирование призвано убедить в этом присяжных.

Судья отверг просьбу без объяснения причин.

В марте сообщалось, что американский студент продемонстрировал умение жонглировать, чтобы доказать полицейским, что не пьян.