Американский водитель доказал свою трезвость жонглированием

Американский студент продемонстрировал умение жонглировать, чтобы доказать полицейским, что не пьян. Об этом сообщает Nbc4i.com.

В пятницу вечером студент Университета центрального Арканзаса Блейк Пакетт (Blake Puckett) возвращался на автомобиле из библиотеки. Из-за разбитого стоп-сигнала он решил ехать медленнее, чем обычно. Его осторожность привлекла внимание полицейских. Они заподозрили, что юноша пьян, и остановили его для проверки.

Когда Пакетт вышел из автомобиля, один из стражей порядка поинтересовался содержимым его карманов. «Это прозвучит странно, но я фокусник, и там у меня реквизит», — ответил студент. После этого он сообщил, что также умеет жонглировать и даже заказал номерной знак c надписью JUGGLER (жонглер). Достав с заднего сиденья три булавы, молодой человек продемонстрировал сотрудникам правоохранительных органов свои навыки.

Это убедило полицейских, что водитель трезв. Они объяснили ему, что чересчур медленная езда — это характерный признак вождения в состоянии алкогольного опьянения, после чего отпустили.