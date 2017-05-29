Советник Порошенко раскрыл характеристики новейшей украинской ракеты

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в ходе испытаний новейшая украинская ракета для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» успешно поразила цель. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На борту каждого изделия боевая часть весом в 250 килограммов. На установке 12 ракет. Каждая ракета индивидуально наводится на цель. Стреляли с полигона в Одесской области по полигону в Херсонской. Отклонение от цели — около полутора десятка метров», — рассказал Бирюков.

Материалы по теме «Медовый месяц США и Украины закончился» Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане

Он добавил, что срок разработки от постановки задачи до финальных испытаний составил полтора года. В производстве задействованы полтора десятка украинских предприятий, большинство — из концерна «Укроборонпром». По его словам, через несколько месяцев ожидается постановка ракеты на вооружение и начало массового производства.

«Именно тот самый "Минск" [минские соглашения] дал нам эти полтора года, дал возможность потратить громадные объемы средств на подобные конструкторские работы, закупку оборудования, станков и компонентов», — подчеркнул Бирюков.

Испытания украинской ракеты были проведены 26 мая. За запуском президент страны Петр Порошенко наблюдал вместе с министром обороны Степаном Полтораком и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым. «Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — отечественного производства. Это — наш общий успех! Желаю поскорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии», — заявил после старта Порошенко.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины) для деэскалации конфликта в Донбассе. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в регионе. Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.