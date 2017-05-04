Эксперт рассказал о нежелании Киева возвращать Донбасс

Киевские власти не стремятся вернуть Донбасс под свой контроль, их устраивает вооруженный конфликт на юго-востоке страны в его нынешнем виде. Об этом в интервью «Ленте.ру» сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Многие в Киеве совсем не стремятся к реинтеграции Донбасса, несмотря на все заявления о приверженности минским соглашениям. По сути, от электорального поля, участия в выборах, отключены три миллиона нелояльных избирателей, что позволяет стремительно менять гуманитарную политику, делать со страной что угодно», — объяснил Бортник.

Он добавил, что в Киеве сейчас боятся только одного — разрастания войны. «Если конфликт будет разрастаться, поглощая ресурсы и новые территории, то проблему все-таки придется решать. В нынешнем состоянии киевские элиты все устраивает», — подчеркнул эксперт.

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10 марта первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) не осталось практически «ничего украинского». «Ко мне приходят люди из тех регионов, приносят школьные учебники, тетради, какие-то аксессуары. Все это пронизано уже Россией», — отметил он.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.