Российские туристы назвали путешествия способом борьбы с нетерпимостью

Российские туристы в ходе опроса граждан 18 стран выразили мнение, что путешествия делают человека терпимее к другим народам и культурам. Об этом эксперты сервиса momondo в понедельник, 29 мая, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Материалы по теме Молодые да мобильные Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет

Такой ответ дали 59 процентов респондентов из России. Примерно такая же доля опрошенных считает, что поездки за рубеж способствуют укреплению мира. Кроме того, 38 процентов россиян заявили, что сейчас люди менее толерантны по отношению к чужим культурам, чем пять лет назад.

Результаты всего опроса в целом совпадают с российской частью исследования. Так, 62 процента респондентов уверены, что путешествия повышают уровень толерантности, 53 процента — что они помогают сохранять мир.

Опрос был проведен по заказу momondo среди почти 7,3 тысячи человек. Помимо России, он охватил граждан Австралии, Бразилии, Китая, Германии, Мексики, ЮАР и других стран.

В марте сообщалось, что туристы из разных государства мира считают путешествия одним из факторов успеха в личной жизни и работе.