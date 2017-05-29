СК проверит обстоятельства смерти выпавшего из окна вице-мэра Красноярска

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина, который выпал из окна 17-го этажа дома в центре города. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в региональном управлении ведомства, передает РИА Новости.

Парыгин скончался на месте. Следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе конфликты в семье.

По информации издания «ТВК Красноярск», погибший проживал на восьмом этаже здания. В настоящее время без особого распоряжения во двор дома, где произошел инцидент, никого не пускают.

Парыгин с марта 2017 года руководил департаментом муниципального имущества и земельных отношений, он исполнял обязанности вице-мэра Красноярска.