Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» отзовет в России 30 тысяч автомобилей Citroen C4 хэтчбек и DS3. Под отзывную кампанию попали транспортные средства, реализованные с января 2011 года по июнь 2016 года. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва послужил трос замка капота, который не выдерживает длительной эксплуатации. Для устранения дефекта предстоит установить защиту, которая будет препятствовать коррозии и обеспечивать крепление троса замка к обшивке капота.

Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем кодов, размещенным на сайте Росстандарта.

6 марта глава PSA Peugeot-Citroen Карлос Таварес заявил, что марка Opel может вернуться на российский рынок после того, как будет куплена концерном. При этом Таварес не стал называть сроки возможного возвращения Opel в Россию. Вопрос должен решиться после того, как право интеллектуальной собственности на бренд перейдет к PSA.

