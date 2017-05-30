Аксенова оштрафовали за наваленное под двери чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов взял на себя ответственность за акцию общественников — перевоз мусора со свалок к домам и кабинетам чиновников, отвечающих за уборку — и был оштрафован. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает РИА Новости.

Во время выездного заседания правительства республики он заявил: «Со штрафом согласен». Сумма взыскания не называется. Политик и раньше говорил, что готов заплатить.

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Акция прошла в конце апреля. Мусор привезли к воротам дома главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

По информации Министерства природы и экологии Крыма, незаконные свалки в республике на конец 2016 года занимали более 65 гектаров. Примерно две трети из них находились под Симферополем. Полигоны твердых бытовых отходов в республике исчерпали свой ресурс. По словам главы ведомства Геннадия Нараева, в республике накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.