Националисты ворвались в Львовский облсовет и вынесли из буфета все продукты

В здание Львовского областного совета ворвалось около сотни украинских националистов в футболках организации «Сокол» и движения «Национальный корпус». Они забросали помещения дымовыми шашками, сорвали сессию представительного органа власти и забрали все продукты из буфета. Видео инцидента во вторник, 30 мая, опубликовала «Украинская правда».

На записи националисты с государственными флагами Украины блокируют президиум в сессионном зале. Представитель «Национального корпуса» (политическое крыло батальона «Азов») в области Святослав Сирый заявил, что таким образом активисты намерены заставить депутатов выполнить ряд их требований. В частности, по его словам, члены облсовета должны были принять решения об освобождении от ответственности задержанных ранее активистов и национализировать предприятия с российским капиталом.

«Мы договорились, что будет поставлен этот вопрос и проголосован до 13:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты.ру»). В 13:00 оно не было проголосовано. Мы захотели зайти внутрь помещения», — объяснил Сирый.

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