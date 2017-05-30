Sony прекратила выпуск PlayStation 3

Корпорация Sony прекратила производство игровой консоли PlayStation 3 в Японии, сообщается на официальном сайте компании.

Материалы по теме На стороне PlayStation 20 эксклюзивов для консолей Sony

Как пишет VG247, это может означать скорое окончание жизненного цикла приставки. Япония является одним из ключевых рынков для компании и в этой стране продано более 10 миллионов PS3, когда как Microsoft реализовала менее двух миллионов Xbox 360. В скором времени выпуск PS3 прекратится и на Западе, указывает портал.

Последней доступной версией приставки была модификация Super Slim с накопителем на 500 гигабайт.

Первая версия PlayStation 3 представлена в ноябре 2006 года в Японии и США. В Европе приставка появилась в марте 2007 года. Руководство Sony неоднократно заявляло о 10-летнем жизненном цикле консоли. К ноябрю 2013 года компания продала 80 миллионов PS3. По данным VGChartz, на данный момент в мире куплено 87 миллионов PS3, и она входит в десятку самых продаваемых приставок.

О прекращении производства главного конкурента PS3 — Xbox 360 — в Microsoft объявили еще в апреле 2016 года. На тот момент было продано около 85 миллионов приставок.