Убийцу петербургского журналиста Циликина приговорили к 8,5 годам колонии

Калининский районный суд Петербурга приговорил к 8,5 годам колонии студента Сергея Косырева, признав его виновным в убийстве журналиста и театрального критика Дмитрия Циликина в марте 2016 года, передает ТАСС.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку преступление, как объявил суд, было направлено против половой неприкосновенности и половой свободы личности, уточняет РАПСИ. Как отмечалось, «открытое рассмотрение могло привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство».

7 апреля 2016 года СК сообщил о задержании 21-летнего Косырева, подозреваемого в убийстве журналиста.

По версии следствия, они познакомились в соцсети. Днем 27 марта студент пришел в гости к Циликину. Между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой Косырев убил хозяина, забрал ноутбук и кошелек журналиста, и скрылся с места происшествия. Экспертизой было установлено, что обвиняемый нанес Циликину не менее 30 ударов ножом.

Тело журналиста обнаружили его родственники вечером 31 марта.

Дмитрий Циликин окончил Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии, с 1982 по 1990 год работал в театре комедии имени Акимова, затем занялся журналистикой, публиковался в газете «Час пик», а также работал на телевидении. В частности, он был автором и ведущим программ на РТР, Пятом канале и радиостанции «Эхо Петербурга». Печатался в «Ведомостях», «Коммерсанте», «Московских новостях», «Известиях», Vogue, Elle, «Эксперте», «Профиле» и других изданиях.