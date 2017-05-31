Командир полка «Азов» анонсировал штурмы облсоветов по всей Украине

Депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что его сторонники будут штурмовать областные советы по всей стране. Об этом в среду, 31 мая, он сказал в эфире телеканала «Эспрессо». Днем ранее боевики ворвались в здание Львовского облсовета.

Билецкий объяснил, что атаковать административные здания националисты намерены для того, чтобы добиться амнистии для всех участников АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). «Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», — подчеркнул он.

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Депутат добавил, что националисты после того, как 20 облсоветов поддержат их требование об амнистии участников боевых действий в Донбассе, придут со своим требованием к администрации президента Украины.

30 мая в здание Львовского областного совета ворвалось около сотни украинских националистов в футболках организации «Сокол» и движения «Национальный корпус» («Азов»). Они забросали помещения дымовыми шашками, сорвали сессию представительного органа власти и забрали все продукты из буфета. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.