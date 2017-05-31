AP узнало о просьбе Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный

Президент США Дональд Трамп дает номер своего мобильного телефона мировым лидерам, с которыми он успел познакомиться, и просит их звонить ему лично. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на бывших и нынешних представителей американской администрации.

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В частности, номер своего мобильного американский лидер дал президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который, по данным источников агентства, уже звонил Трампу.

Представители французских властей рассказали, что президент США и его французский коллега Эммануэль Макрон обменялись номерами телефонов.

Отмечается, что таким образом хозяин Белого дома пренебрегает мерами безопасности, нарушая ранее установленные правила, предписывающие главам государств общаться по защищенным линиям связи. В случае, если Трамп пользуется своим мобильным телефоном, то его разговоры могут прослушиваться, отмечает AP со ссылкой на экспертов национальной безопасности.