Президенту Молдавии дали выстрелить из пушки в Петропавловской крепости

Президент Молдавии Игорь Додон произвел выстрел из пушки в Петропавловской крепости во время визита в Санкт-Петербург. Соответствующую видеозапись в среду, 31 мая, он опубликовал на своей странице в Facebook.

В подписи к ролику президент напомнил, что с 1865 года каждый день осуществляется полуденный выстрел. «Имел честь сегодня его произвести. Впервые от лица нашей родины — Молдовы!» — написал Додон.

Глава государства прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня. На полях форума Додон также планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным высылку из Молдавии пятерых российских дипломатов. Это решение, принятое МИД страны 29 мая, Додон назвал провокацией.

Ранее в среду российская сторона в качестве ответной меры объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок.