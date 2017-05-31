Бывший СССР
 

Президенту Молдавии дали выстрелить из пушки в Петропавловской крепости

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Молдавии Игорь Додон произвел выстрел из пушки в Петропавловской крепости во время визита в Санкт-Петербург. Соответствующую видеозапись в среду, 31 мая, он опубликовал на своей странице в Facebook.

В подписи к ролику президент напомнил, что с 1865 года каждый день осуществляется полуденный выстрел. «Имел честь сегодня его произвести. Впервые от лица нашей родины — Молдовы!» — написал Додон.

Глава государства прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня. На полях форума Додон также планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным высылку из Молдавии пятерых российских дипломатов. Это решение, принятое МИД страны 29 мая, Додон назвал провокацией.

Ранее в среду российская сторона в качестве ответной меры объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин обсудит с Додоном высылку российских дипломатов при личной встрече
Президент Молдавии назвал провокацией высылку пяти российских дипломатов
Россия выдворит пятерых молдавских дипломатов
Последние новости
Москва объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов
Для iPhone создан чехол со встроенным спиннером
В Москве 1 июня объявили «желтый» уровень опасности  
В МИД Украины оценили перспективы введения виз с Россией
Индекс ММВБ упал до минимума с июля 2016 года
Президенту Молдавии дали выстрелить из пушки в Петропавловской крепости
Билборды с оскорблением «предателей из Крыма» установили в Херсонской области
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:08 Сегодня
Игорь Додон

Дипломатом в спину

Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
18:04 Сегодня

В МИД Украины оценили перспективы введения виз с Россией

17:29 Сегодня

Пару украинских тяжелоатлетов отказались венчать в Киево-Печерской лавре

14:32 30 мая 2017

Саакашвили вывел своих сторонников на акцию протеста в центре Киева

Бывший СССР
 — 
00:00 25 мая 2017
Участники шествия ветеранов легиона «Ваффен СС»

«Это нацизм в чистом виде»

Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
17:36 Сегодня

Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из России

17:25 Сегодня

Билборды с оскорблением «предателей из Крыма» установили в Херсонской области

14:40 29 мая 2017

Во Львове констатировали провал весеннего призыва в ВСУ

Бывший СССР
 — 
00:17 30 мая 2017

Старикам здесь не место

Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
16:31 Сегодня

Глава украинского Института национальной памяти обвинил Путина в краже истории

15:38 Сегодня

Гройсман пригрозил довести министров до тахикардии за торможение евроинтеграции

13:12 29 мая 2017

Светлана Лобода опубликовала видео атаки радикалов перед ее концертом в Одессе

Россия
Епископ Ливенский Нектарий (слева)«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»
Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
Карнавал реконструкторов
Почему фестиваль «Времена и эпохи» больше не умещается в Коломенском
Глава кубанской станицы обязал учителей носить казачью форму
Москва объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов
Путин обсудит с Додоном высылку российских дипломатов при личной встрече
Водителя насмерть засыпало песком из грузовика после ДТП в Петербурге
Источник сообщил о решении выслать из России эстонских дипломатов
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Зачем нам Макрон?
Москве нужно восстановление франко-германской модели управления Европой
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Немецкие студенты попытались отбить у полиции высылаемого одногруппника-афганца
Лавров посетовал на недостаток координации при освобождении «столицы ИГ»
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонДипломатом в спину
Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
Президенту Молдавии дали выстрелить из пушки в Петропавловской крепости
В МИД Украины оценили перспективы введения виз с Россией
Пару украинских тяжелоатлетов отказались венчать в Киево-Печерской лавре
Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из России
Билборды с оскорблением «предателей из Крыма» установили в Херсонской области
Глава украинского Института национальной памяти обвинил Путина в краже истории
Все материалы
Финансы
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
В России подорожали картофель, соль и водка
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Торговая блокада Донбасса ухудшила прогноз по экономике Украины в 2017 году
Индекс ММВБ упал до минимума с июля 2016 года
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
Россиянам пообещали рост реальных пенсий
Все материалы
Бизнес
Билборд на ягодице
Реклама на человеческом теле набирает популярность
За пять месяцев Алекперов потерял миллиард долларов
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
Украина уведомила «Газпром» об аресте акций «Газтранзита»
В Плодоовощном союзе оценили последствия возвращения в Россию турецкой продукции
Глава Роскачества похвалил российские крупы и масло
Роспотребнадзор нашел пестициды в черногорском вине
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
Суд взыскал два миллиона в пользу Дадина за незаконное преследование
Разбросавший деньги в автобусе мужчина попался на краже кошелька
Бывший глава Удмуртии признался в получении взятки в 140 миллионов рублей
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба врач из Петербурга скрылась от следствия
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
Автопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов
Бюрократы случайно рассекретили новинки от Apple
Названа главная причина появления современного человека
Потенциально обитаемую луну Сатурна заподозрили в перевороте
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонПотрачено
Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Победитель «Дакара-2017» Карякин пропустит ралли из-за отсутствии финансирования
«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года
Карякин покинул десятку лучших шахматистов мира
Тренер «Спартака» оценил перспективы клуба на исключение из КХЛ
Все материалы
Культура
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Двух благовещенцев оштрафовали за исполнение в гараже песни «Уничтожай полицай»
В Эстонии «Машу и Медведя» заподозрили в участии в гибридной войне
Феминистки раскритиковали постер и трейлер мультфильма с толстой Белоснежкой
Иван Дорн прочитал стихи про украинский паспорт в гробу
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
В сети набросились на Олимпийский комитет за твит о «феминистке, зато красивой»
Главреду написавшей о «воровливом» мэре Новочеркасска газеты отменили приговор
Расследование Навального о Медведеве появилось на PornHub
Пятый канал рассказал о десятикратном росте посещаемости сайта
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Все материалы
Ценности
Вставай, кудрявая!
Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Supreme поинтересовался планами покупателей после оргий
Новый арт-кар BMW создала Цао Фэй
Caviar купил конкурента
Dolce & Gabbana предложили женщинам одеться под Кейт Миддлтон
«Зверя» Трампа укрепили и защитили от пуль
Все материалы
Путешествия
Экстремальная упаковка
Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Интерес южноамериканских туристов к России вырос в два раза
Самолет в США экстренно сел из-за загоревшегося ноутбука
Владельцам 1,5 миллиона квартир предрекли проблемы из-за закона о хостелах
Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты
На очистку «мусорного пляжа» в Индии ушло 85 недель
Все материалы
Из жизни
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Семья из Флориды обнаружила в своем бассейне двухметрового аллигатора
Гигантский крокодил напугал австралийских рыбаков
Драку оленя и медведя из-за детеныша сняли на видео
Полуобнаженный кондитер стал любимцем сети
Все материалы
VW Tiguan против Ford Kuga
VW Tiguan, Ford Kuga и необычный счетчик их крутизны
Самые смертоносные машины
20 моделей, аварии с которыми могут закончиться очень плохо
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Представлен преемник Saab 9-3
Компания BMW раскрыла новый арт-кар
«АвтоВАЗ» улучшил «Гранту» и «Калину»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы