Путин обсудит с Додоном высылку российских дипломатов при личной встрече

Президент России Владимир Путин обсудит с молдавским коллегой Игорем Додоном высылку российских дипломатов из этой страны на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 31 мая.

«Состоится краткая встреча, в ходе которой, я думаю, президент подчеркнет, какие последствия такие непродуманные шаги могут иметь», — сказал Ушаков.

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Ранее в среду российская сторона объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок. Этот шаг стал ответной мерой на решение МИД Молдавии о высылке из страны пятерых российских дипломатов.

Игорь Додон назвал случившееся провокацией и «недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии». Он также сообщил, что планирует обсудить этот инцидент с российским лидером на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 июня.