Россия
 

Путин обсудит с Додоном высылку российских дипломатов при личной встрече

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Юрий Ушаков
Владимир Путин и Юрий Ушаков

Президент России Владимир Путин обсудит с молдавским коллегой Игорем Додоном высылку российских дипломатов из этой страны на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 31 мая.

«Состоится краткая встреча, в ходе которой, я думаю, президент подчеркнет, какие последствия такие непродуманные шаги могут иметь», — сказал Ушаков.

Ранее в среду российская сторона объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок. Этот шаг стал ответной мерой на решение МИД Молдавии о высылке из страны пятерых российских дипломатов.

Игорь Додон назвал случившееся провокацией и «недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии». Он также сообщил, что планирует обсудить этот инцидент с российским лидером на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 июня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия выдворит пятерых молдавских дипломатов
В Москве прокомментировали высылку из Молдавии пятерых дипломатов
Президент Молдавии назвал провокацией высылку пяти российских дипломатов
Последние новости
Москва объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов
Глава кубанской станицы обязал учителей носить казачью форму
Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из России
Пару украинских тяжелоатлетов отказались венчать в Киево-Печерской лавре
В сети набросились на Олимпийский комитет за твит о «феминистке, зато красивой»
Билборды с оскорблением «предателей из Крыма» установили в Херсонской области
Россиянам пообещали рост реальных пенсий
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:07 Сегодня
Епископ Ливенский Нектарий (слева)

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»

Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
16:55 Сегодня

Анна Кузнецова пригласила мальчика с Арбата почитать «Письма солдату»

23:25 29 мая 2017

Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140  

16:38 Сегодня

Россия выдворит пятерых молдавских дипломатов

Россия
 — 
00:02 25 мая 2017

«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
16:43 Сегодня

Президент подарил митрополиту Корнилию книгу о житии Николая Чудотворца

16:18 Сегодня

У пациентки столичной клиники остановилось сердце во время пластической операции  

16:03 Сегодня

«Карточный домик» сочли лишней заботой для Кремля

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
15:47 Сегодня

Житель Кузбасса украл железнодорожные шлагбаумы для постройки водопровода

15:56 Сегодня

Навальный отказался удалять расследование о Медведеве

19:04 29 мая 2017

Путин понадеялся на длительный визит Макрона в Москву

Россия
Епископ Ливенский Нектарий (слева)«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»
Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
Анна Кузнецова пригласила мальчика с Арбата почитать «Письма солдату»
Россия выдворит пятерых молдавских дипломатов
Президент подарил митрополиту Корнилию книгу о житии Николая Чудотворца
У пациентки столичной клиники остановилось сердце во время пластической операции
«Карточный домик» сочли лишней заботой для Кремля
Житель Кузбасса украл железнодорожные шлагбаумы для постройки водопровода
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Зачем нам Макрон?
Москве нужно восстановление франко-германской модели управления Европой
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Немецкие студенты попытались отбить у полиции высылаемого одногруппника-афганца
Лавров посетовал на недостаток координации при освобождении «столицы ИГ»
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонДипломатом в спину
Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
Пару украинских тяжелоатлетов отказались венчать в Киево-Печерской лавре
Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из России
Билборды с оскорблением «предателей из Крыма» установили в Херсонской области
Глава украинского Института национальной памяти обвинил Путина в краже истории
Гройсман пригрозил довести министров до тахикардии за торможение евроинтеграции
В Таджикистане запретили рекламу табака и алкоголя
Все материалы
Финансы
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
В России подорожали картофель, соль и водка
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Торговая блокада Донбасса ухудшила прогноз по экономике Украины в 2017 году
Россиянам пообещали рост реальных пенсий
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
Матвиенко предрекла апокалипсис при отказе от индексации пенсий на 20 лет
Все материалы
Бизнес
Билборд на ягодице
Реклама на человеческом теле набирает популярность
За пять месяцев Алекперов потерял миллиард долларов
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
Украина уведомила «Газпром» об аресте акций «Газтранзита»
В Плодоовощном союзе оценили последствия возвращения в Россию турецкой продукции
Глава Роскачества похвалил российские крупы и масло
Роспотребнадзор нашел пестициды в черногорском вине
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
Суд взыскал два миллиона в пользу Дадина за незаконное преследование
Разбросавший деньги в автобусе мужчина попался на краже кошелька
Бывший глава Удмуртии признался в получении взятки в 140 миллионов рублей
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба врач из Петербурга скрылась от следствия
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
Автопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов
Бюрократы случайно рассекретили новинки от Apple
Названа главная причина появления современного человека
Потенциально обитаемую луну Сатурна заподозрили в перевороте
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонПотрачено
Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Победитель «Дакара-2017» Карякин пропустит ралли из-за отсутствии финансирования
«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года
Карякин покинул десятку лучших шахматистов мира
Тренер «Спартака» оценил перспективы клуба на исключение из КХЛ
Все материалы
Культура
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Двух благовещенцев оштрафовали за исполнение в гараже песни «Уничтожай полицай»
В Эстонии «Машу и Медведя» заподозрили в участии в гибридной войне
Феминистки раскритиковали постер и трейлер мультфильма с толстой Белоснежкой
Иван Дорн прочитал стихи про украинский паспорт в гробу
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
В сети придумали заголовки для «Ленты.ру» на случай восстания машин
Севастополь частично лишился «Яндекса», «Одноклассников» и «ВКонтакте»
Найдены организаторы прямой трансляции со связанной девушкой
Акция мусульманина на улице Манчестера растрогала прохожих и пользователей сети
Все материалы
Ценности
Вставай, кудрявая!
Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Supreme поинтересовался планами покупателей после оргий
Новый арт-кар BMW создала Цао Фэй
Caviar купил конкурента
Dolce & Gabbana предложили женщинам одеться под Кейт Миддлтон
«Зверя» Трампа укрепили и защитили от пуль
Все материалы
Путешествия
Экстремальная упаковка
Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Интерес южноамериканских туристов к России вырос в два раза
Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты
Владельцам 1,5 миллиона квартир предрекли проблемы из-за закона о хостелах
Здание бывшей академии РВСН в центре Москвы превратят в отель
На очистку «мусорного пляжа» в Индии ушло 85 недель
Все материалы
Из жизни
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Семья из Флориды обнаружила в своем бассейне двухметрового аллигатора
Гигантский крокодил напугал австралийских рыбаков
Драку оленя и медведя из-за детеныша сняли на видео
Полуобнаженный кондитер стал любимцем сети
Все материалы
VW Tiguan против Ford Kuga
VW Tiguan, Ford Kuga и необычный счетчик их крутизны
Самые смертоносные машины
20 моделей, аварии с которыми могут закончиться очень плохо
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Представлен преемник Saab 9-3
Компания BMW раскрыла новый арт-кар
Porsche отзовет в России один 911-й
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы