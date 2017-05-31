Supreme поинтересовался планами покупателей после оргий

Американская марка Supreme показала несколько новых моделей одежды и аксессуаров. Такая презентация происходит по четвергам и называется drop-box. Причем, что именно будет представлено, всегда держится в секрете, сообщает Highsnobiety.

На этот раз покупателем предложили куртки и футболки с изображением ковбоев, объезжающих лошадей, футболки в полоску, шорты и кепки. В линейке аксессуаров появилась фирменная рулетка и магнит с ретро-принтом и надписью «Что вы делаете после оргии?».

Фото: Supreme 1 /5

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

В середине мая марка показала несколько вещей из новой коллекции. Линейка посвящена певцу Майклу Джексону. Также на странице бренда в соцсетях появились снимки бомбера с изображением бывшего президента США Барака Обамы.