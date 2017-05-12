Supreme украсил одежду портретами Обамы и Майкла Джексона

Американская марка Supreme показала несколько моделей одежды из новой коллекции. Линейка посвящена певцу Майклу Джексону. Об этом сообщается на официальной странице бренда в Instagram. Одна из моделей — фирменная куртка с портретом музканта на спине.

Supreme/GRIND Magazine S/S '17 Editorial 📷 @hannamoon69 A post shared by Supreme (@supremenewyork) on May 11, 2017 at 9:03am PDT

Детали новой коллекции пока не разглашаются. Однако, на странице бренда в соцсетях уже появились снимки бомбера с изображением бывшего президента США Бараком Обамой.

Supreme/GRIND Magazine S/S '17 Editorial 📷 @hannamoon69 A post shared by Supreme (@supremenewyork) on May 11, 2017 at 9:06am PDT

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Марка часто выпускает совместные коллекции с другими брендами. Одна из них была представлена осенью 2016 года. Речь идет о линейке одежды, созданной с японским художником и фотографом Нобуеси Араки (Nobuyoshi Araki), который приобрел популярность благодаря провокационным снимкам.