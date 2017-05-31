Депутат Рады испугался захвата Россией Херсонской области

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что Россия может захватить Херсонскую область для жизнеобеспечения Крыма. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Чаще всего говорят, что через 5-6, максимум через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще. Как раз из-за деятельности промышленных предприятий [...]. То есть в этих условиях России необходимо контролировать, как минимум, Херсонскую область для того, чтобы обеспечить нормальное не просто соединение, а существование полуострова», — заявил Тымчук.

Он добавил, что в самом Херсоне ситуация «не очень простая». «Мы на протяжении февраля-марта этого года мониторили ситуацию по всем направлениям и выявили достаточно большое количество очагов напряжения», — сказал парламентарий. Он призвал Министерство обороны Украины передислоцировать в регион механизированную бригаду Вооруженный сил Украины (ВСУ) из Кировограда, подчеркнув, что сейчас в Херсонской области размещен всего один батальон ВСУ.

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В декабре 2016-го начальник украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что военная угроза для Украины исходит отовсюду.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти указывают на полную бездоказательность этих обвинений.